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HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!

HAVA DURUMU | Meteorolojiden İstanbul için son dakika sağanak yağış uyarısı!
17.06.2021 09:10
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden hava durumuyla ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Ege'nin kuzey kesimleri, Batı Karadeniz (Sinop hariç), Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da ise sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 17 Haziran hava raporu.


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