HAVA DURUMU | Meteorolojiden bu bölgelere kritik uyarı! Kuvvetli rüzgar ve fırtına... 18-22 Nisan

Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yayınlandı. Tahminlerde özellikle Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. 5 günlük hava durumu tahmininde ise Marmara'da havanın perşembeye kadar yağışlı olacağı bildirildi. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün hava nasıl olacak? İşte Türkiye geneli hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Trakya kesimi, Kuzey ve İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının; güney, iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde, batı kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Marmara'nın güneydoğusu, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Güney ve İç Ege ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde zaman zaman kuvvetli fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı ( Çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar, ağaç veya direklerin devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TÜRKİYE GENELİ İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Trakya kesiminin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve doğusunda yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu Yakası sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MANİSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Isparta ve Burdur çevrelerinin hafif sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) ve zaman zaman kısa süreli fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölgenin güney ve batısında yer yer toz taşınımı bekleniyor.
ANKARA °C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.
BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
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