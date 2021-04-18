Babanın hain planı! 4 aylık bebeğini pencereden atlayarak kaçırdı!

Son dakika haberi... Ankara’da, boşanma aşamasında olduğu eşine karşı koruma tedbiri kararı bulunan L.S. (36), 4 aylık bebeği Asya S.'yi görmesi için tanınan görüş saatinde, bebekle pencereden atlayıp, kaçtı. Anne kaçırılan bebeğinin bulunması için polise başvurdu.

Ankara'da özel bir üniversitede akademisyenlik yapan, Nergis S. (30), 2 yıl önce evlendiği L.S.'den şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanmak için dava açtı. Nergis S.'nin, L.S.'den korunması için tedbir kararı verildi.

Baba L.S.'ye de 15 günde bir 4 aylık bebeği Asya S.'yi refakatçiler eşliğinde görme hakı tanındı. L.S., dün öğlen saatlerinde hakkını ilk kez kullanmak için ailesiyle beraber Nergis S.'nin annesinin evine gitti. L.S., Asya bebekle beraber olduğu sırada, anne Nergis S. de salona yerleştirilen güvenlik kamerası ile başka bir odadan onları izledi. L.S., bir anda salonun penceresinden kucağında Aysa bebekle beraber atlayıp kaçtı. Panik yaşayan Nergis S. ve ailesi, L.S.'nin peşinden gitti ancak yakalayamadı. Aile, bunun üzerine polise giderek şikayetçi oldu.