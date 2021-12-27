Haberler Haber Videoları HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek illeri sayarak uyardı! Kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl? 27-12-2021

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek illeri sayarak uyardı! Kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl? 27-12-2021

HAVA DURUMU | Meteoroloji tek tek illeri sayarak uyardı! Kuvvetli geliyor | Bugün hava nasıl? 27-12-2021
27.12.2021 09:58

OTOMATİK OYNAT

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Aralık ayına soğuk hava dalgası ile giren Türkiye, geçtiğimiz hafta kar yağışına teslim olmuştu. Meteoroloji'den gelen yeni hava durumu tahminine göre, ülkemizin batı kesimlerinin çok bulutlu, Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin'in batı ilçeleri ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir ve Kırklareli çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Yılbaşında kar yağacak mı? İstanbul, İzmir ve Ankara'da hava nasıl? İşte il il hava durumu

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