HAVA DURUMU | Kar geliyor! Meteoroloji'den flaş uyarı! 12 derece düşecek!

Havanın birden soğuması ile vatandaşlar evden çıkmadan önce "Hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını internetten araştırıyor. Meteoroloji'den gelen son dakika değerlendirmelerine göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Iğdır, Bitlis, Van ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Ağrı ve Hakkâri çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji öte yandan hissedilir derecede (6-12 derece) azalarak; kuzey, iç ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin altına, güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarına ineceğini açıkladı. İşte il il hava durumu