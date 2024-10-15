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VAN ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: Cansız Bedeni Bulundu!
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VAN ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: Cansız Bedeni Bulundu!

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2024, 16:17 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2024, 17:10

Van’da 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş, ekipler tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde ölü bulundu.

Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan üniversitre öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü sahilinde bulunduğunu söyledi.

İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:

27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.

Bakan Ali Yerlikaya'nın paylaşımı (X)

Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.

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