Van'da 27 Eylül tarihinde kaybolan üniversitre öğrencisi Rojin Kabaiş'ten acı haber geldi. Arama çalışmalarının 18. gününde açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rojin'in cansız bedeninin Van Gölü sahilinde bulunduğunu söyledi.
İşte Yerlikaya'nın o açıklaması:
27 Eylül 2024 Cuma günü Van'da KYK yurdundan ayrılan ve 18 gündür kayıp olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş kızımızın maalesef cansız bedeni ekiplerimiz tarafından Van Gölü Molla Kasım Köyü sahilinde bulundu.
Rojin kızımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum.