Türrk Hava Yolları (THY), onarımı tamamlanan Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarının yeniden başladığını duyurdu.

UÇUŞLARIMIZ TEKRAR BAŞLAMIŞTIR

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hatay Havalimanı'ndan uçuşlarımız tekrar başlamıştır." ifadesini kullandı.

Üstün, 13 Şubat'tan itibaren yapılacak Hatay çıkışlı tahliye uçuşlarında da rezervasyon uygulaması olacağını açıkladı.

Üstün, şunları kaydetti:

"13-19 Şubat arasında yapılacak uçuşlarımız için güncel mobil uygulamamız veya web sitemiz üzerinden ücretsiz rezervasyon işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz. Tahliye sürecini kolaylaştırmak için havaalanlarına rezervasyon yaparak gelinmesi gerekmektedir. Rezervasyonu olan yolculara öncelik verilecek olup boş yer kalması durumunda rezervasyonsuz yolcularımız da kabul edilecektir."

İSTANBUL HAVALİMANI'NA İNDİ

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle hasar görmesinin ardından onarılan Hatay Havalimanı'ndaki piste iniş yapan THY uçağı, dönüş yolcularını aldı.

Hatay Havalimanı'ndan 91 yolcusuyla hareket eden "TK 6946" sefer sayılı uçak, saat 02.04'te bazı depremzedeler ve değişim yapan arama kurtarma personeliyle İstanbul Havalimanı'na indi.

Türk Hava Yolları'nın uçağı, depremden sonra onarılan Hatay Havalimanı'ndan ilk yolcularını almak için İstanbul Havalimanı'ndan dün akşam saatlerinde havalanmıştı.