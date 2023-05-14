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Hatay Belen trafik kazası son dakika: Freni patlayan kamyon araçları biçti: 3 ölü 20 yaralı | Video

Hatay Belen trafik kazası son dakika: Freni patlayan kamyon araçları biçti: 3 ölü 20 yaralı | Video
14.05.2023 18:18

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Hatay'ın Belen ilçesinde freni patlayan soğan yüklü kamyonun çok sayıda araca çarptığı kazada 3 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

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Kaza, Hatay-Adana istikametinde Belen ilçe merkezinde E-5 karayolu üzerine meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Adana istikametine seyir halinde olan 31 Y 5653 soğan yüklü bir kamyon, freninin patlaması sonucu ters şeride geçerek seyir halindeki 4 araca çarptı. Diğerleri park halinde 10'dan fazla araca da çarpan kamyon yaklaşık 300 metre ilerde önüne aldığı bir otomobil sayesinde durdu.

Kaza bölgesine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 3 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza tanıklarından Kemal Kırkeç, soğan kamyonunun geldiğini ve araçları altına aldığını, 6 yaralıyı kendilerinin kurtardığını söyledi.Olay yerinde ekipler inceleme yaparken, Hatay'dan Adana istikametine bir kilometreden fazla kuyruk oluştu.

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