Haberler Haber Videoları Hatay Antakya'da mucize! 79 yaşındaki Hasan Yüce ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı! | Deprem videoları

Hatay Antakya'da mucize! 79 yaşındaki Hasan Yüce ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı! | Deprem videoları

Hatay Antakya'da mucize! 79 yaşındaki Hasan Yüce ayaklarına doladığı bez parçalarıyla 72 saat sonra enkazdan kurtarıldı! | Deprem videoları
09.02.2023 08:45

OTOMATİK OYNAT

Haber 01:11
Japon deprem uzmanı: 'Levhalar...
Haber 00:59
FOX'un algı operasyonu canlı...
Haber 01:08
Hayalet şehir: Adıyaman!
Haber 02:29
Mucize kurtuluş! Depremin 53....
Haber 02:18
58 yaşındaki kadın 52 saat...
Haber 02:02
Yunanistan'dan Hatay'a gelen...
Haber 02:39
7 Şubat ölü ve yaralı sayısı...
Haber 04:29
Hatay İskenderun'da deprem...
Haber 15:35
10 ilde 3 aylık OHAL ilan...
Haber 00:47
OHAL KARARI ALINDI! OHAL NE...
Haber 02:38
Elbistan deprem anı kamerada!...
Haber 03:58
Hakkınız ödenmez! 12 bin 752...

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında Hatay’ın Antakya ilçesinde yıkılan 3 katlı apartmanın enkazında mahsur kalan 79 yaşındaki Hasan Yüce, üşüyen ayaklarına bez parçaları dolayarak 72 saat hayata tutundu. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden yaşlı adam, yanında olan torununun yerini tarif etti.

Haber Videoları

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'a bağlı Antakya ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Kantara Mahallesi Hakkı Dedebey Sokakta devam eden çalışmaların 72'inci saatinde sevindirici bir gelişme yaşandı. Ses duyulması üzerine verilen zamana karşı mücadele sonucu enkazdan sağ olarak çıkartılan 79 yaşındaki Hasan Yüce, binadan ambulansa kadar bir görevlinin sırtında taşındı.

Üşümemek için ayaklarına bez dolamış
72 saat mahsur kaldığı enkazın içerisinde üşümemek için ayağına sürünerek bulduğu bez parçalarını dolayarak ısınan Hasan Yüce, ekiplere hem yaşadıklarını anlattı hem de yanı başında olan torununun yerini tarif etti. "Üşüdüm, soba yok ki. Beni bulduğunuz yerin yarım metre ilerisinde torunum var. Nefes alıyordu, sonrasını bilmiyorum. Sen sağ ol" diyen yaşlı adamın tarifi üzerine, torununu sağ olarak bulabilmek için çalışmalar ara verilmeden devam edildi.

Sağlık durumu gayet iyi olan, yürüyüp konuşabilen yaşlı adam, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sev edildi.

SON DAKİKA