Haritada renk rehaveti uyarısı! 11 il daha yüksek riskli gruba geçmeye yakın

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından Türkiye kademeli normalleşme dönemine geçti. Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs vaka yoğunluğu risklerine göre ayırdığı renk kodları normalleşmede baz alındı. Düşük (mavi), orta (sarı), yüksek (turuncu) ve çok yüksek (kırmızı) risk grubunda gösterilen iller arasındaki geçiş her ilin tedbirlere uyma performansına göre haftalık olarak değişecek. Ancak tedbirlere uyulmaması durumunda yüksek riskli grubuna geçecek 11 il var. Bu illerde yeniden sıkı tedbirler uygulanacak. İşte detaylar…