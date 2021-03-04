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Müge Anlı çileden çıktı, yayından attı! 13 yaşındaki Sıla'ya tecavüz! ''Senin gibi annenin...'

Müge Anlı çileden çıktı, yayından attı! 13 yaşındaki Sıla'ya tecavüz! ''Senin gibi annenin...'
04.03.2021 11:11
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13 yaşındaki Sıla'ya tecavüz olayında Müge Anlı çileden çıktı! Müge Anlı ile Tatlı Sert 4 Mart 2021 Perşembe canlı yayınında Müge Anlı'yı Sıla Uysal'ın bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Anlı, Sıla'nın amcaoğlu Sergen Uysal'ın gözaltında olduğunu ve bugün adliyeye sevk edileceğini söyledi. Bu gelişmeler üzerine yayına alınan Sergen'in annesinin aymaz cevapları karşısında Müge Anlı çileden çıkıp sözünü esirgemedi. Anlı, ''Bir başın öne eğsin, bir git özür dile bu aileden. Senin gibi annenin böyle çocuğu'' deyip yayından aldırdı! İşte Müge Anlı'nın sinirlendiği o anlar...


Müge Anlı ile Tatlı Sert Videoları