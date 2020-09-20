Hangi maske koronavirüsten daha iyi korur? Sahte maske nasıl anlaşılır?

20.09.2020 15:48

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek yayılan yeni tip koronavirüs şu ana kadar 31 milyonu aşkın kişiye bulaştı. Koronavirüsten korunmanın en önemli yolu maske takmak oldu. Dünya maskesiz dışarıya çıkamazken vatandaşların en büyük merak konusu hangi maskenin koronavirüsten daha iyi koruduğu oldu. Peki sahte maske nasıl anlaşılır? Hangi maske koronavirüsten daha iyi korur? A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğurlu maske üretim tesisine girdi ve çalışmaları sizler için yerinde görüntüledi. İşte en güvenilir maskeyi anlayabileceğimiz o kolay yöntem...

Maskenin doğru kullanımı virüse karşı oldukça etkili.

Artan maske talebi nedeniyle merdiven altı üretimlerde bir hayli arttı

Kullandığımız maskelerin bizi vürüsten koruyup korumadığını anlamak ise çok basit.

A Haber muhabiri Haili İbrahim Uğurlu maske üretim tesisine girdi ve bu sorunun yanıtını uzmanında aldı.

İşte en güvenilir maskeyi anlamanın kolay ve basit yolu...



HER KUMAŞTAN MASKE OLMAZ

Türkiye'de ilk koronvirüs vakasının görülmesinin ardından eczane ve marketlerde yok satmaya başlayan, fiyatı da adet başına 20 kuruştan 15 liraya kadar çıkan medikal maskeler usulüne uygun şart ve hammaddelerle üretilmeyince işlevini yerine getirmiyor. 2007 yılından bu yana maske üretimi yapan Merve Medikal Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Gözala, medikal maske üretiminde dokusuz ve örme olmayan 'Non Woven' adı verilen kumaş kullanılması gerektiğini belirtti.

SAĞLIK AÇISINDAN SIKINTILI

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Non Woven kumaşların da kendi arasında ayrıldığını vurgulayan Gözala, "Çocuk bezi ve ıslak mendil üretiminde kullanılan kumaşlar da, mobilya üretiminde kullanılan bazı kumaşlar da Non Woven olarak geçiyor. Bu kumaşlardan üretilip piyasaya sürülen çok maske gördüm. Tam muhafaza sağlaması için konuyan burun teli bile yok. Bu kumaşlarla medikal maske üretimi sağlık açısında büyük sıkıntı. Medikal maske için kullanılan kumaşlar bunlardan ayrı. Yapılacaksa da bu kumaşlar tercih edilmeli" dedi.

FİLTRASYON KUMAŞLI MASKE

Vatandaşların yoğun rağbet gösterdiği medikal maskelerin ise filtreli olanlarının kullanılması gerekiyor. Üç katmandan oluşan ve özel kumaştan üretilen filtreli maskenin ağızla temas eden iç katmanı normal kumaştan oluşuyor. İkinci katmanda filtrasyonu sağlayan özel kumaş, dış katmanda ise birinci katmandaki gibi normal kumaş kullanılıyor. Vatandaşların virüsün yayılmasını önlemek için öncelikli olarak 3 katlı filtreli maske tercih etmesi gerekiyor. Bunun dışında kullanılacak olan yine 3 katlı olup orta katmanda filtrasyon görevi gören kumaş kullanılmayan maske ile orta katmanı hiç bulunmayan 2 katlı maskeler ise çok fazla koruma sağlamıyor.

SADECE ALKOLLE YIKANIR

"Nanoteknoloji maske" adı altında piyasaya sürülen siyah renkli maskenin de aldatmaca olduğunu ifade eden Gözala, "Bu maskeleri takmak yerine ağıza mendil bağlamak daha iyi" ifadelerini kullandı. Yıkanabilir denilerek pazarlanan maskeler konusunda da vatandaşı uyaran Gözala, "Maskenin iyice dezenfekte olması için sadece alkolle yıkanması gerekir. Ayrıca tekstil kumaşından yapılan yapılan maske yıkanırsa gözenekler açılabilir ve tehlikeli olabilir" diye konuştu.

ÜRETİLEN YER ÇOK ÖNEMLİ

Maske üretiminde dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Gözala, maske üretilen yerlerin steril olması gerektiğini vurguladı. Gözala, maske üretiminde çalışanların koruyucu tulum, maske, bone ve eldiven takması gerektiğini ifade ederken koruyucu kıyafetlerin de gün içinde değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Gözala steril olmayan ortamlarda üretilen maskelerle çok sayıda insana hastalık bulaştırılabileceğini aktardı.