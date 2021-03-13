Hangi iller kırmızıya dönecek? Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz açıkladı...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın risk haritasını açıklamasıyla renkler illere ayrılarak, her il için farklı kısıtlama kararları uygulanmaya başladı. Risk haritasındaki değişimlere değinen Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber’e dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Hasöksüz, "Renklendirilmiş haritada baktığımızda sarı ve mavilerin azalacağını, turunculardan kırmızıya döneceğini göreceğiz. Özellikle Marmara Bölgesi'nde İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ, Kocaeli gibi illerimiz kırmızıya dönecek gibi duruyor" diye konuştu.