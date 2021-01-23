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Halk TV sunucusu Özlem Gürses 'Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga' haberiyle alay konusu oldu

Halk TV sunucusu Özlem Gürses 'Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga' haberiyle alay konusu oldu
23.01.2021 23:30
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CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti. Gürses,'Gülnaz Şırınga' isimli bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darbedildiğini ileri sürerken haberin parodi olduğu ortaya çıktı ve Gürses alay konusu oldu.


CHP'nin kanalı Halk TV sunucusu Özlem Gürses, MHP lideri Devlet Bahçeli'ye aşı vuran hemşirenin saldırıya uğradığını iddia etti.
Gürses,'Gülnaz Şırınga' isimli bir hemşirenin Bahçeli'nin canını acıttığı için darbedildiğini ileri sürerken haberin parodi olduğu ortaya çıktı ve Gürses alay konusu oldu.
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