PODCAST CANLI YAYIN
Bursa'da bir araç otoparktan çıkarken 10 metreden aşağı uçtu: O anlar kamerada

Bursa'da bir araç otoparktan çıkarken 10 metreden aşağı uçtu: O anlar kamerada

Bursa'da 65 yaşındaki kadın sürücü, otoparktan çıkmak isterken aracının kontrolünü kaybedip yaklaşık 10 metrelik yükseklikten alt kotta bulunan sitenin bahçesine uçtu.

Olay, Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Karagöz Caddesi üzerindeki bir site otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aracına binen N.F. (65) geri manevra yaptığı sırada 10 metrelik kot farkı bulunan diğer bir sitenin bahçesine düştü. Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerce araçtan çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle