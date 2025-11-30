PODCAST CANLI YAYIN
“Asrın Soykırımı: Gazze” belgeseli! A Haber mazlum Filistin halkının sesi oldu

“Asrın Soykırımı: Gazze” belgeseli! A Haber mazlum Filistin halkının sesi oldu

Gazze’de 2 milyondan fazla insan abluka altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehir yerle bir, çocuklar hedef, siviller çaresiz. Katil İsrail’in saldırıları, tarihi ve kültürel mirası yok ederken dünyanın gözleri önünde soykırım sürüyor. Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil İsrail’in soykırımlarını dünyaya korkmadan, mazlumun yanında durarak aktaran; hakikatin sesi olan A Haber, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ne özel “Asrın Soykırımı: Gazze” Belgeseliyle gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya gözler önüne seriyor.

Bunlar da Var

Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Sakarya'da Kaynarca yolunda feci kaza: 6 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Bayrampaşa'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kocaeli'de alkollü müşteri akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı
Kırklareli'nde dehşet olay: Eski eşi ile kız arkadaşının yaşadığı evi ateşe verdi: 1 ölü 1 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle