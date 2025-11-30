“Asrın Soykırımı: Gazze” belgeseli! A Haber mazlum Filistin halkının sesi oldu

Gazze’de 2 milyondan fazla insan abluka altında yaşam mücadelesi veriyor. Şehir yerle bir, çocuklar hedef, siviller çaresiz. Katil İsrail’in saldırıları, tarihi ve kültürel mirası yok ederken dünyanın gözleri önünde soykırım sürüyor. Orta Doğu’yu kan gölüne çeviren katil İsrail’in soykırımlarını dünyaya korkmadan, mazlumun yanında durarak aktaran; hakikatin sesi olan A Haber, 29 Kasım Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü’ne özel “Asrın Soykırımı: Gazze” Belgeseliyle gerçekleri bir kez daha tüm dünyaya gözler önüne seriyor.