Halk Ekmek kuyruğunda uzun bekleyiş! Mahalleyi İBB'ye isyan etti

12.05.2020 12:28

İstanbul Bağcılar’da bulunan bir Halk Ekmek büfesinin önündeki kuyruk uzadıkça uzadı. Saat 15:00’te geleceği söylenen ekmek ve pideler iki saat rötar yapınca mahalleli isyan etti. Vatandaşlar bu sorunun her zaman yaşandığını belirterek İBB'den çözüm bulmasını istedi.

Bağcılar'daki Halk Ekmek büfesinin önünde kuyruk uzadıkça uzadı. Normal şartlarda 15:00'te gelen ekmekler için büfeye gelen vatandaşlar, saatin 17:00 olmasına rağmen ekmeğini alamadı. Vatandaşlar ekmek ve pide alabilmek için güneşin altında uzun bir süre beklemek zorunda kaldı.



İSYAN ETTİLER

Kuyrukta bekleyen vatandaşlar, "15:00'te geleceği söylendi, mübarek günde sıcakta bekliyoruz. Kuyruk nereye ulaştı" sözleriyle isyan etti. Mahalleli, bu problemin her zaman yaşandığını belirterek İBB'ye "Bu kadar da sorumsuzluk olmaz ki. Büfelerin sayısı artırılsın" sözleriyle çağrıda bulundu.







