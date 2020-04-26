31 Mart yerel seçimlerinden bu yana söylediği yalanlarla gündemden düşmeyen CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, yalan zincirine bir yenisini daha ekledi. Geçtiğimiz hafta "Adana'da bin yataklı sahra hastanesi kurduk" yalanını ortaya atan Karalar, bu defa 'Halk ekmeği 5 kuruşa satıyoruz' dedi.

EKMEK 80 KURUŞ

FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu sabah programına katılan Zeydan Karalar, halk ekmeği bedavaya dağıtmak istediğini ancak ücretsiz ekmek dağıtımına valilik tarafından izin verilmemesi üzerine ekmeği 5 kuruşa satmaya başladıklarını ileri sürdü. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Zeydan Karalar'ın 5 kuruşa ekmek satıyoruz iddiasını yalanladı. Gülçatı, Adana'daki halk ekmek bayilerinde ekmeğin 5 kuruşa değil, 80 kuruşa satıldığını söyledi.

ADANA KARALAR BAĞLADI

Yeni Şafak gazetesinde yer alan habere göre, Gülaçtı şunları söyledi: "Popülizm dolu bir söylem ve yüzlerce vaat ile seçim propagandası yapan sayın Karalar, görevi devraldıktan sonra Adana'mız için taş üstüne taş koymadığı gibi sürekli olarak da Adanalıları aldatmaya dayalı bir politika uyguladı. Seçim öncesi sözü olan suya yapılacak İndirimden kaçtı. Tek bir işçi işten çıkarmayacağım demesine rağmen, binlerce insanı işten çıkardı. Çalışanlar da aylarca maaş alamadı. Şehirci ulaşıma yüzde 16 zam yaptı. Otobüs sefer sayılarını azalttı. Halk ekmek büfelerinin sayısını, üretilen ekmek adedini ve çeşidini büyük ölçüde azalttı. Ekmeğe %33 zam yaptı. Yani Adana Büyükşehir Belediye Başkanı bir yıl içinde bol bol gezerken Adana için tek bir çivi çakamadı. CHP'li belediye başkanı yönetiminde geçen bir yıl Adana için tam bir yıkım yılı oldu. Adana karalar bağladı."

İNDİRİM DEĞİL, YÜZDE 33 ZAM YAPMIŞ!

Öte yandan Zeydan Karalar Adana halk ekmeğinin günlük üretim sayısını da düşürmüştü. Belediye başkanı seçildikten sonra günlük 320 bin adet olan ekmek üretim kapasitesini 200 bin adede, ekmek çeşidini de 11'den bire düşüren Karalar, halk ekmek büfe sayısını yarı yarıya azaltmış ekmek fiyatına da yüzde 33 zam yapmıştı.