CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İstanbul Yönetim Yenileme AŞ (İSYON) Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Günaydın'ın; polisin Halk Ekmek'in meydan büfelerine ekmek indirmesine, büfelerinde ise ekmek satılmasına izin verilmediğine yönelik iddiasını yalanlandı.

USTA: TÜM HALK EKMEK SATIŞ NOKTALARI GÜN BOYU HİZMETLERİNE DEVAM ETMİŞTİR

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta; Gökhan Günaydın'ın iddiasını yalanladı ve "Gaziosmanpaşa'daki tüm Halk Ekmek Satış Noktaları gün boyu hizmetlerine devam etmiştir ve polis tarafından herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır" ifadelerini kullandı.

GÜNAYDIN: POLİS EKMEK SATILMASINA İZİN VERMİYOR

Gökhan Günaydın, Twitter hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Arnavutköy merkez/Gaziosmanpaşa meydan büfelerine ekmek indirmesine, Sultangazi/Cebeci ve Çatalca büfelerinde ekmek satılmasına izin verilmediğini iddia etti.

Günaydın, "Ekmek satılmasına polis müdahale ediyor/izin vermiyor. Pes demek yetmiyor.. Bu engelleri aşıp, ekmeğe, sağlığa ve özgürlüğe hep beraber ulaşacağız" iddiasında bulundu.

"POLİS TARAFINDAN HERHANGİ BİR ENGELLEME SÖZ KONUSU OLMAMIŞTIR"

Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından açıklamada bulundu ve "Kıymetli komşularım; Gaziosmanpaşa'daki tüm Halk Ekmek Satış Noktaları gün boyu hizmetlerine devam etmiştir ve polis tarafından herhangi bir engelleme söz konusu olmamıştır.Uyarılar sosyal mesafeye uymayan vatandaşlarımızadır. Sağlığımız için; lütfen kurallara uyalım" dedi.

"İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN İDDİALARI TAMAMEN ASILSIZDIR"

Gaziosmanpaşa Belediyesi tarafından yapılan açıklamada da; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iddiaları yalanlandı ve "İBB'nin iddiaları tamamen asılsızdır" denildi.

Açıklamada; "Gaziosmanpaşa'da bugün Halk Ekmek büfelerinin satışına polisin müdahale ettiği yönündeki İBB'nin iddiaları tamamen asılsızdır! Emniyet ekiplerimiz, sosyal mesafenin korunması yönünde çalışmalarını layığıyla yerine getirmektedir. Halk Ekmek Büfe görevlisi kardeşlerimizin de beyanları bizi doğrulamaktadır. Ekmek talebi olan komşularımız 444 0 467 Çağrı Merkezimizden bizimle iletişime geçebilir" denildi.

HALK EKMEK BÜFE SAHİPLERİ İBB VE GÖKHAN GÜNAYDIN'I YALANLADI

Gaziosmanpaşa Belediyesi, ilçedeki Halk Ekmek büfe sahiplerinin görüşlerini yansıtan videoda yayınladı.

Büfe sahibi: "60 kasa bin 500 tane ekmek sattık. Polis müdahale etmedi. Polis, 'Niye açtınız? Niye kapattınız? Ne arıyorsunuz?' demedi. Polis böyle bir şey söylemedi. Polisten ben memnunum."

Büfe sahibi: "Polis 'Mesafeyi koruyun' dedi ve sosyal mesafeyi korumak açısından bizi uyardı."

Büfe sahibi: "Polisin müdahalesi olmadı."

Büfe sahibi: "Polis, araçla geziyordu ve bize 'Hayırlı işler' diledi. 'Sağ olun' dedim. 'Kolay gelsin' dedi. O kadar."

KENAN KIRAN / SABAH