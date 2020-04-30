CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümü ekmek dağıtımının yapıldığı bölüm olarak biliniyor. Ankaralılar buradan dağıtımı yapılan ekmeği Halk Ekmek Büfeleri'nden alıyor. Ancak sosyal medyada sevkiyat bölümünün kirli olduğunu gösteren fotoğraf kareleri Ankaralılar tarafından tepki çekti.

TUVALETLER KİRLİ, HİJYEN YOK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünde hijyen kurallarına uyulmadığının ortaya çıkması ardından ekmek dağıtımı için sevkiyat bölümü olan bölümün tuvaletlerinin kirli olduğu fotoğraf karelerine yansıdı. Kirli tuvaletlerin temizlenmediği ve bu tuvaletleri kullanan belediye görevlilerinin hijyenden uzak bir şekilde ekmekleri Halk Ekmek Büfelerine götürdüğü belirtiliyor.

EKMEK SEPETİ KİRLİ, TAVANDA KÜFLER VAR

Temizlik ve hijyen kurallarına uyulmayan Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası sevkiyat bölümünün tavanında ise küflerin yer aldığı fotoğraf karesine yansıyor.

Bu küflerin ekmeklerin üzerine düştüğü belirtilirken, bir ekmek sepetinin kirli görüntüsü de yine fotoğrafta görülüyor. Ankaralılar ise yediklerin ekmeğin hijyeni konusunda tepki gösteriyor. Ankara Büyük Şehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise konuyla alakalı henüz bir açıklama yayınlamadı.

DAMLA KAYA / SABAH