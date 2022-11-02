Halk Ekmek fabrikası rezaletinde son perde! Murat Ongun'un ses kaydı ortaya çıktı: Kamera kayıtları istenince kıvırdı

Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nın çalışmadığı haberi İBB'nin 2'nci adamı Murat Ongun tarafından doğrulandı. Beyaz Tv'den Melisa Bağcı'nın sorularını cevaplayan Ongun, 23 Temmuz'da açılışı yapılan fabrikanın 3 üretim bandında 29 Ekim'e kadar ekmek üretilmediğini, yaz aylarında ekmeğe talebin azalması nedeniyle tek ekmek üreten bandın belirli dönemlerde çalıştırıldığını itiraf etti.

MAKİNALARIN ENTEGRASYON PARÇASI YOK

Konuya ilişkin Beyaz Tv'de Melisa Bağcı'nın konuğu olarak açıklamalarda bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin ardından cevap hakkını kullanmak üzere yayına bağlanmak isteyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Danışmanı ve Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, fabrikada üretim yapılmadığını söyledi.

Ongun ile programın sunucusu Bağcı arasında geçen konuşmalarda 23 Temmuz 2022 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla açılışı yapılan Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasının çalışmadığı kesinleşti. Fabrikanın 29 Ekim'e kadar çalışmadığını belirten Murat Ongun, ekmek üretilmemesinin nedenin ise makinaların entegrasyon parçasının eksik olmasından ve İstanbullunun ekmek ihtiyacının olmadığından kaynaklandığını dile getirdi.

İTİRAF DİYALOGU KAYITLARA GEÇTİ

Ekmek üretilmesini gerek görmediklerini belirten İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Ongun ile programın sunucusu arasında geçen diyolog ise kayılara geçti.

TAM ANLAMIYLA HİZMET VERMEDİ

Diyalog şu şekilde:

Murat Ongun: "Yazın tabi İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan (Hadımköy Ekmek Fabrikası) halk ekmek üretme ihtiyacı istemedik."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Şöyle doğru anlıyorum di mi? Açıldığı günden bu yana o zaman bu fabrika tam anlamıyla hizmet vermedi. İhtiyaç hissetmediğiniz için.. Burada güvenlik kamerası var mı?

Murat Ongun: Güvenlik kamerası vardır herhalde. Mesela orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı? Veya sahte fabrika mı açıldı? Yok öyle bir şey.

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ama açılmış ama faaliyet göstermeyen.."

Murat Ongun: "Orası (Hadımköy Ekmek Fabrikası) dört banttan oluşan bir fabrika. Zaten bir bandı çalışıyor ama yazın talep azaldığı için İstanbul'da insanlar memlekete veya tatile gittiği için orada herhangi (ekmek) üretim yapmak ihtiyacı istemedik. Konu o yani."

Gazeteci Melisa Bağcı: "O zaman dört bant varsa üç bandı çalışmıyor. Bir bandı çalışıyor. Doğru anlıyorum."

Murat Ongun: "Tabi şu anda artık üç bandı da çalışıyor. Geldi o parça."

29 EKİM'DE ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Gazeteci Melisa Bağcı: "Ne zaman başladı çalışmaya ve hizmet vermeye, hizmet göstermeye başladı?

Murat Ongun: "Size videoyu attığım gün. Çarşamba olması lazım ya Perşembe olması lazım."

Gazeteci Melisa Bağcı: "29 Ekim. Peki şunu sorabilir miyim? Üç ay önce açtığınız fabrikada ne kadar ekmek üretildi?

Murat Ongun: "Bakın çok fazla değildir. Söylüyorum size. Ekmek günlük bir madde.. 250 bin ekmek üretme kapasitesi var. Şu anda bunu yapabilir. Peki şu anda öyle bir talep yoksa bunu yapması normal mi?"

YAZIN EKMEK ÜRETME İHTİYACI HİSSETMEDİK

Gazeteci Melisa Bağcı: "Fabrikada kaç hat çalışıyor?"

Murat Ongun: "Fabrikada 4 tane hat var. 1. hatta büfelerde satılan ekmekler hazırlanıyor. 3 hat ekşi mayalı sağlıklı ekmeği üretiyor. 1. hat fabrika açılışından bu yana çalışıyor. Diğerlerinin entegrasyonunu sağlayan bir parça vardı, onun gelmesi gecikti. Yazın İstanbul'un nüfusu azaldığı için o banttan halk ekmek üretmek ihtiyacı hissetmedik. Orası ekmek üretmiyor da İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı mı yaşandı, sahte fabrika mı açıldı."

Murat Ongun: 4 banttan oluşan fabrikanın 1 bantı çalışıyor, yazın talep azaldığı için orada 3 bandı çalışmıyor. Diğer 3 bant, 29 Ekim'de çalışmaya başladı. Ekmek talebi Kasım-Aralık itibariyle artmaya başlar.

KAMERA KAYITLARI ALFINI DUYUNCA EVELEDİ GEVELEDİ

Gazeteci Melisa Bağcı: "3 ay önce açtığınız fabrikada, bugüne kadar ne kadar ekmek üretildi?"

Murat Ongun: "Çok fazla değildir, ekmek günlük ihtiyaç. 90 günlük sürede brada sadece bir bant çalışıyordu, diğer 3 bant faaliyet göstermiyordu. İstanbul'da bir ekmek sıkıntısı yok."

Gazeteci Melisa Bağcı: "Geçmişe yönelik kayıtlara var mı? 22 milyon üretiminin gerçekleşmiş olması gerekiyor? Sadece 1 bandın kamera kayıtlarını paylaşır mısınız?"

Murat Ongun: "Talep olmadığı için o bantta üretim göstermedik."

Ongun açıklamaları sonrasında Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama'nın 31 Ekim 2022 tarihinde ve daha öncesinde Halk Ekmek Fabrikasının çalıştığına yönelik iddialarının ise gerçek dışı olduğu bir kez daha kanıtlandı.







'ZİHİN BAŞKA YERDE BEDEN BAŞKA YERDE OLMAZ'

Halk Ekmek Fabrikasının bir an önce çalıştırılması gerektiğinin altını çizen Kabaktepe, konuşmanın devamında ise şu ifadelere yer vermişti:

"Biz 2.1 milyon üretim kapasitesine sahip olan bir halk ekmek devrettik. Şimdi 2.1 milyon üretim kapasiten var, vatandaş da 1.5 milyon ekmek istiyor, İBB bunu bile karşılayamıyor. 'Açtım' dediği fabrikayı çalıştıramıyor. Fabrikayı açtıysanız, niye çalıştırmıyorsunuz, milleti kandırmak için mi yola çıktınız? Bir an evvel bu halk ekmek fabrikası gerçeğini çıkıp halkımıza açıklayın. Ya da deyin ki açtık ama algı yaptık daha bitmemişti, 5 aylık işi vardı. Zihin başka yerde beden başka yerde olmaz."







NAMA: FABRİKA ÇALIŞIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe bölgeden ayrıldığı sırada alana gelen CHP'nin seçilemeyen Sancaktepe Belediye Başkan adayı ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama tarafından provoke edilmek istendi. Fabrikanın önüne Halk Ekmek Genel Müdürü Okan Gedik ile gelen Nama, fabrikanın çalıştığını iddia etti. Ancak basın mensuplarının fabrikayı birlikte gezme tekliflerini kabul etmeyip bölgeden ayrıldı.







EKMEK ÜRETİM BANTLARI NAYLONLA ÖRTÜLÜ

Yaşanan tartışmanın ardından SABAH ekibi 21 ve 22 Ekim günü fabrikanın etrafında adeta nöbet tutarak geçirdi. Sabah ekmeğini çıkarmak için fabrikaya gelmesi gereken personelin gelmediği gibi herhangi bir sevkiyat aracının da halk ekmek büfelerine ekmek götürmek için fabrikaya giriş ve çıkış yapmadığı görüldü. Gün aydınlanmaya başlandığında ise drone ile yapılan çekimde çalıştığı iddia edilen fabrikadaki ekmek üretim bantlarının ve diğer makinaların naylonla örtülü olduğu görüldü. Ertesi gün yapılan çekimlerde ise fabrikanın pencerelerinin siyah perdelerle kapatıldığı belirlendi.







ONGUN, ÖZGEN NAMA VE ERTAN YILDIZ'I YALANLADI

Sabah'ın görüntüleri sonrasında derin bir sessizliğe bürünen İBB yönetimi ve Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama 31 Ekim'de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yayınla fabrikanın açılışı yapılan 23 Temmuz'dan beri aralıksız çalıştığını bir kez daha yineledi. Nama'nın ardından ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir diğer danışmanı Ertan Yıldız da yine sosyal medya hesabından 31 Ekim'de yaptığı paylaşımda "Ekmeğimiz sağlıklı ve lezzetli. Halk Ekmek Hadımköy fabrikamız günlük 250 bin ekmek kapasitesiyle üretim yapıyor" dedi. Ancak Ongun'un 29 Ekim'e kadar çalışmadığını ve çok az sayıda ekmek üretildiğini belirttiği açıklamasıyla Nama ve Yıldız'ın iddialarının doğruyu yansıtmadığı ortaya çıktı.







İŞTE FABRİKANIN KRONOLOJİSİ

Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikasıyla ilgili kronolojik süreç ise şu şekilde gerçekleşti:

23 Temmuz 2022: Türkiye'nin en büyük ve en modern ekmek fabrikasının açıldığı iddia edildi

21 Ekim 2022 – Cuma: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İBB Ahmet İsvan Halk Fabrikası'nın önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve "Aradan üç ay geçmiş üretilen bir tane ekmek yok" dedi

21 Ekim 2022 – Cuma: Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, hijyen şartları gerekçesiyle 24 TV muhabirini fabrikanın içerisine almadı

22 Ekim 2022 – Cumartesi saat: 05.30: Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy Halk Ekmek Fabrikası'ndaki makinelerin üzerinin naylon brandayla örtüldüğü ve tek ekmek üretilmediğini görüntüledi

22 Ekim 2022 – Pazartesi saat: 05.30: Sabah Gazetesi'nden Barış Savaş ve Ertuğrul Yan, Hadımköy'deki fabrikaya gitti. Makinelerin naylonla örtüldüğünün tespit edilmesinin ardından fabrika pencerelerinin de perdelerle kapatıldığı görüldü

22 Ekim 2022 – Perşembe: Hadımköy'deki Ahmet İsvan Halk Ekmek Fabrikası'nda ekmek üretiminin olmadığı yeniden görüntülendi

1 Kasım 2022 - Salı: İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, SABAH'ın haberini doğruladı. Fabrikanın 29 Ekim tarihine kadar çalıştırılmadığını Beyaz Tv'de itiraf etti.