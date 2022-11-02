Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na uyuşturucu yanıtı: ''Vicdansıza bak! Daha çok çıldıracaksınız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun emniyet güçlerini hedef alan uyuşturucu iftirasına tepki gösteren Erdoğan, “Bu zatın bizi uyuşturucu satıcıları ile aynı cümle içinde kullanarak sergilediği kepazelik artık tüm sınırların aşıldığını göstermektedir. Kendisine bu iftiranın hesabını elbette hukuk önünde de soracağız. Kamuoyu araştırmaları bu masanın etrafındaki çıldırtıyor. Daha çok çıldıracaksınız. Uyuşturucu ticaretine dünyadaki en ağır cezaları veren ülkelerin başında biz geliyoruz Bay Kemal. Adam ne diyor: Biz cari açığımızı uyuşturucu satışı ile kapatıyormuşuz. Vicdansıza bak ya, bu ne akıl ya, sen kendinde misin?” dedi.