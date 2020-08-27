Halis Karataş bindiği atı yumrukladığı video sosyal medyaya damga vurdu

27.08.2020 10:22

Halis Karataş kimdir? Halis Karataş yumruk görüntüleri ile Türkiye’nin gündemine oturdu. Bold Pilot isimli atın jokeyi olarak tanınan ünlü yarışçı Halis Karataş’ın Arts Man isimli ata yumruk attığı görüntüler büyük tepki çekti. İşte o görüntüler...

Halis Karataş kimdir, kaç yaşında, nereli? Halis Karataş yumruk görüntüleri sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Türk at yarışçılığına damga vurmuş isimlerden birisi olan Halis Karataş'ın dün Arts man isimli atı yumrukladığı görüntüler tepkilere neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Halis Karataş ise özür diledi. Peki, Halis Karataş kimdir? İşte Halis Karataş yumruk görüntüleri!,

HALİS KARATAŞ ÖZÜR DİLEDİ!

Tepkilerin büyümesi üzerine Jokey Halis Karataş'tan açıklama gecikmedi. İşte Halis Karataş'ın açıklamaları:

"İstanbul'da bugün bindiğim ve son dönemde birlikte güzel birinciliklere imza attığım Arts Man ile aramda yaşananlar tüm yarışseverleri ve hayvanseverleri olduğu gibi beni de çok üzdü.

Starta girerken huysuzluk yaparak diz kapağımı neredeyse kırılacak duruma getirmesi sonrasında can havliyle verdiğim tepki kabul edilebilir değil.

Bu nedenle başta Arts Man ve ilgililerinden, sonra da tüm yarışsever ve hayvanseverlerden özür diliyor, bir daha böyle bir şey yaşanmayacağına söz veriyorum."

HALİS KARATAŞ KİMDİR?

Halis Karataş, 2 Ekim 1972 tarihinde maddi durumu iyi olmayan bir ailenin çocuğu olarak, Sivas Gürün'de dünyaya geldi. Çocukluğunda futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasına vesile, babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı.

Binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile evlendi. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etti. Azra ve Özdemir adında iki çocuğu vardır.