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Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken denize düştü! Deniz polisi imdada yetişti! Denizde zamanla yarış kamerada

Haliç'te can pazarı! Fotoğraf çekerken denize düştü! Deniz polisi imdada yetişti! Denizde zamanla yarış kamerada
17.05.2022 10:16

OTOMATİK OYNAT

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İstanbul'da bir genç Haliç Metro Köprüsü altında fotoğraf çekerken denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi deniz polisi kurtardı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

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