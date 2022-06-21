Türkiye'nin konuştuğu Pınar Gültekin cinayetinde dava sonuçlandı. 16 Temmuz 2020'de ortadan kaybolan Gültekin eski sevgilisi Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. İkili arasında çıkan kavgada Gültekin'i boğarak öldürdüğünü söyleyen Avcı, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğü itiraf etmişti. Bir önceki gün gerçekleştirilen mahkemede katil zanlısına 23 yıl hapis cezası verildi. Peki; Haksız tahrik indirimi nedir? Hangi durumlarda uygulanır? Pınar Gültekin cinayetinin faili katil Cemal Metin Avcı kaç yıl hapis yatacak?

23 YIL HAPİS CEZASI ALAN NE KADAR YATAR?

Gültekin Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, ''Bugün burada adalet ölmüştür. Yargıtay'a gideceğiz. Tam anlamıyla bir hukuk garabeti olan bu kararı derhal istinafa taşıyacağız. 23 yıl ceza alan Cinayet sanığı Cemal Metin Avcı'nın bu kararla yatarı 14.5 yıl hapis olacak.'' diye konuştu.

Davanın 16 Mayıs'ta görülen 12'nci duruşmasında savcı, esasa ilişkin mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında Cemal Metin Avcı'nın 'canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürmek'ten, tutuksuz yargılanan kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme' suçuna iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada diğer tutuksuz sanıklardan Cemal Metin Avcı'nın boşandığı eşi Eda Karagün, ortağı Şükrü Gökhan Orhan, anne Ayten ve baba Selim Avcı'nın da 'suç delillerini gizlemek ve yok etmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

'GEÇMİŞİM ÇOK TEMİZ'

Karara çıkan davanın 13'üncü duruşması, dün Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Son sözü sorulan tutuklu sanık Cemal Metin Avcı, pişman olduğunu belirterek, cinayeti tek başına işlediğini söyledi. Geçmişinin çok temiz olduğunu ve sabıka kaydının olmadığını savunan Avcı, mahkemeden son isteğinin adaletin doğru tecelli etmesi olduğunu dile getirdi. Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Cemal Metin Avcı'yı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ardından haksız tahrik' indirimi uygulayarak bu cezayı 23 yıl hapse indirdi. Mahkeme heyeti tutuksuz sanık kardeşi Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan'ın ise beraatine karar verdi.