Haberler Video Haber Videoları Hakkari Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı!

Hakkari Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı!

Hakkari Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı!
13.07.2021 15:10
Ana Sayfa 01:01
Hakkâri Emniyet Müdürlüğü'nde...
Ana Sayfa 00:41
Selena'nın Selin'i sırra kadem...
Ana Sayfa 02:37
Ya CHP iktidar olsaydı?
Ana Sayfa 04:01
İBB'den skandal İSPARK ve...
Ana Sayfa 01:06
Suudi Arabistan ilk akıllı hac...
Ana Sayfa 01:12
Bayramda köprü ve otoyollar...
Ana Sayfa 01:10
Evde bakım parası (maaşı) ne...
Ana Sayfa 00:23
Yine CHP yine Halk TV yine...
Ana Sayfa 08:48
Beyoğlu'ndan akılalmaz olay!...
Ana Sayfa 00:31
Ekonomide çarklar dönüyor!...
Ana Sayfa 00:53
Aslı Enver bikinisini giydi...
Ana Sayfa 02:18
Meteoroloji İstanbul'u...

Son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher saldırıda hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Saldırgan polis memuru gözaltına alındı. Hakkari Çevik Kuvvet'ten de sorumlu olan Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.


Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Sabah'ın haberine göre Cevher, saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.



HASAN CEVHER 2017'DE HAKKARİ'YE ATANMIŞTI
Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

CİNAYETİN NEDENİ NE?
İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Videoları