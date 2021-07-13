Hakkari Son Dakika! Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher'e makamında silahlı saldırı!

Son dakika haberine göre Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Hasan Cevher saldırıda hayatını kaybetti. Olayı gerçekleştiren polis memurunun Çevik Kuvvet'te görevli olduğu ve psikolojik sorunlarının olduğu öne sürüldü. Saldırgan polis memuru gözaltına alındı. Hakkari Çevik Kuvvet'ten de sorumlu olan Hasan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.

Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher, makamında görev başındayken ekibinde yer alan bir polis memurunun silahlı saldırısına uğradı. Sabah'ın haberine göre Cevher, saldırı ardından olay yerinde yaşamını yitirdi.







HASAN CEVHER 2017'DE HAKKARİ'YE ATANMIŞTI

Hakkari Çevik Kuvvetten de sorumlu olan Cevher, daha önce İstanbul Güvenlik Şube Müdürü olarak görev yapıyordu. 12 Ağustos 2017'de Hakkari'ye atandı.



CİNAYETİN NEDENİ NE?

İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher olay yerinde hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.