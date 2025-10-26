PODCAST CANLI YAYIN
"Hak edene hak ettiğini vereceksin" dedi aynayı parçaladı: O anlar kamerada!

Bursa'da seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile tepki gösterdi. Sinirlerine hâkim olamayan motosikletli, aracın yanına yaklaşarak dikiz aynasını kırdı. O anlar kameraya anbean yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki bir motosikletli, kırmızı ışıkta geçerek önüne aniden manevra yapan otomobile korna çalarak tepki gösterdi. Uyarılara aldırış etmeyen otomobil sürücüsü rahat tavırlarıyla dikkat çekerken, sinirlerine hakim olamayan motosikletli aracı takip ederek aynayı kırdı. O anlar kameraya yansırken, motosikletli o anları, "Hak edene, hak ettiğini vereceksin" notuyla paylaştı.

