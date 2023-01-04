Hac çekilişi ne zaman 2023? Hac kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? 2023 HAC KAYIT ve YENİLEME TARİHİ!

Hac kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu sıkça araştırılırken son dakika açıklama geldi. Peki; Hac kayıtları hangi tarihte yapılacak? E-Devlet Hac kaydı nasıl yapılır?

HAC KAYITLARI BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Hac kayıt ve güncelleme işlemleri 5 Ocak 2023 tarihinde başlayacak. Buna göre 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyen vatandaşlar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabilecek.

Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezinden bilgi alınabilecek. Ayrıca tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabilecek.

HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

2023 Hac kura takvimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından henüz açıklanmadı.

Ancak Diyanet İşleri Erbaş ocak ayında protokolün imzalanacağını söyledi. Konuyla ilgili gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

RAMAZAN AYI UMRE KAYITLARI BAŞLADI

Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik Ramazan ayı umre programında detaylar belli oldu.

Sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan Ramazan ayını Mekke ve Medine-i Münevvere'de geçirmek isteyen vatandaşlar için Ramazan ayı umre turlarına kayıtlar başladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, on bir ayın sultanı Ramazan ayını kutsal topraklarda geçirmek isteyen vatandaşlara yönelik farklı tur seçenekleriyle "Ramazan Ayı Umre Programı" hazırladı.

Buna göre; 15 günlük, 30 günlük, 35 günlük, Kâbe'ye yakın mesafede konaklama ve servisli umre programı gibi seçenekler bulunuyor.

Tercih edecekleri umre programına karar veren vatandaşların, web sitemizde bilgileri paylaşılan ilgili bankalara ücret ödemelerini yapmaları gerekiyor.

Ücret ödemesini yapan vatandaşlar, umre kaydını 20 Aralık'tan itibaren il ve ilçe müftülükleri ile e-devlet üzerinden yapabilecek.