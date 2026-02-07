Fatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandı

SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıFatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandıFatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandıGiriş Tarihi: 07 Şubat 2026 01:16 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2026 01:18 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu İstanbul Fatih'te, bir bankaya girip silahla 112 bin TL gasbeden şüpheli, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin güvenlik görevlisinin silahını aldığı ortaya çıktı.Bunlar da Var 00:20Erzincan'da deprem paniği kamerada! 06.02.2026Cuma 01:33Batman'da kuyumcu soygunu kamerada! 06.02.2026Cuma 02:00Yalova'da kuyumcu soygunu kamerada! 06.02.2026Cuma 00:25Son dakika: Erzincan Kemah'ta 4.9'luk deprem! 06.02.2026CumaCANLI YAYIN