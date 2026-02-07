PODCAST CANLI YAYIN
Fatih'teki banka soyguncusu evinde yakalandı

İstanbul Fatih'te, bir bankaya girip silahla 112 bin TL gasbeden şüpheli, bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin güvenlik görevlisinin silahını aldığı ortaya çıktı.

