SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerYaşam VideolarıErzincan'da deprem paniği kamerada!Erzincan'da deprem paniği kamerada!Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 18:18 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 18:19 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Erzincan'ın Kemah ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem anında bir markette yaşanan panik ve çocukların dışarı kaçtığı o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN