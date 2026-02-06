SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıHatay’ın kalbi küllerinden doğdu: İşte yeni Atatürk Caddesi!Hatay’ın kalbi küllerinden doğdu: İşte yeni Atatürk Caddesi!Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 12:50 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 12:56 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Asrın felaketinin 3. yılında Hatay’ın kalbi Atatürk Caddesi küllerinden doğdu. Yeni TOKİ konutları ve iş yerleri, modern silüetiyle ilk kez bu kadar net görüntülendi.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN