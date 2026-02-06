PODCAST CANLI YAYIN
Kastamonu'da trafik kazası: Eski belediye başkanı yaralandı!

Kastamonu'da trafik kazası: Eski belediye başkanı yaralandı!

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Boyabat Belediyesi eski başkanı Hüseyin Coşar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Bunlar da Var

Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor
GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor
Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!
Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle