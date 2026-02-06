SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerHaber VideolarıKastamonu'da trafik kazası: Eski belediye başkanı yaralandı!Kastamonu'da trafik kazası: Eski belediye başkanı yaralandı!Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 15:30 Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2026 15:35 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde otomobil ile pikapın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Boyabat Belediyesi eski başkanı Hüseyin Coşar yaralanarak hastaneye kaldırıldı.Bunlar da Var 08:10Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor | ÖZET İZLE 05.02.2026Perşembe 02:55GOL | Fenerbahçe 3-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 01:28GOL | Fenerbahçe 2-1 Erzurumspor 05.02.2026Perşembe 00:36Torbalı'da facia! Suyla dolan alt geçitte kalan sürücü öldü! 05.02.2026PerşembeCANLI YAYIN