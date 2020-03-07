Görüntüler ortaya çıktı! İran'da koronavirüsü nedeniyle ölenler böyle gömülüyor 07.03.2020 13:32

Son dakika haberi... İran’da koronavirüsü nedeniyle ölenlerin cesetlerinin gömülme görüntüleri ortaya çıktı. Mezarların çok derin olması, kireçlenmesi, derine indirilirken de tedbir alınmaması cenazelerin adeta atılması ise dikkat çekti.