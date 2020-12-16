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Gerçekler HDP'yi rahatsız etti! ATV Haber'i RTÜK'e şikayet ettiler...

Gerçekler HDP'yi rahatsız etti! ATV Haber'i RTÜK'e şikayet ettiler...
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Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu. ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılması ile ilgili bir haberde kullanılan grafikte HDP’nin logosunda yer alan yaprakların ve yıldızların yerine silahlar kullanıldı. Silahlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP'nin logosunda silahların kullanılması bir hayal gücünün ürünü mü? İzleyelim...


Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu. ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılması ile ilgili bir haberde kullanılan grafikte HDP'nin logosunda yer alan yaprakların ve yıldızların yerine silahlar kullanıldı. Silahlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP'nin logosunda silahların kullanılması bir hayal gücünün ürünü mü? İzleyelim...
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