Haberler Video Haber Videoları Gerçekler HDP'yi rahatsız etti! ATV Haber'i RTÜK'e şikayet ettiler...

Gerçekler HDP'yi rahatsız etti! ATV Haber'i RTÜK'e şikayet ettiler...

Gerçekler HDP'yi rahatsız etti! ATV Haber'i RTÜK'e şikayet ettiler...
16.12.2020 20:10
Ana Sayfa 02:35
Bilim Kurulu'ndan sürpriz...
Ana Sayfa 03:37
Türkiye bugün çıktığı an NATO....
Ana Sayfa 05:43
'Yok artık' dedirten olay!...
Ana Sayfa 01:35
Bahçeli'den ABD'ye yaptırım...
Ana Sayfa 00:47
Farah Zeynep Abdullah'ın...
Ana Sayfa 00:15
Sarıgül resmen sahalara...
Ana Sayfa 01:52
CHP'li Bilecik Belediyesi ayı...
Ana Sayfa 00:33
6 saatlik beyin ameliyatında...
Ana Sayfa 00:35
Gram ve çeyrek altın fiyatları...
Ana Sayfa 00:33
İYİ Partili vekilin darbe...
Ana Sayfa 00:29
Dede Acun'un torunu ve kızı...
Ana Sayfa 00:29
Korkunç son! Evinde kızıyla...

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu. ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılması ile ilgili bir haberde kullanılan grafikte HDP’nin logosunda yer alan yaprakların ve yıldızların yerine silahlar kullanıldı. Silahlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP'nin logosunda silahların kullanılması bir hayal gücünün ürünü mü? İzleyelim...


Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu. ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılması ile ilgili bir haberde kullanılan grafikte HDP'nin logosunda yer alan yaprakların ve yıldızların yerine silahlar kullanıldı. Silahlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP'nin logosunda silahların kullanılması bir hayal gücünün ürünü mü? İzleyelim...

Haber Videoları