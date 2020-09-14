Gebze'de korku dolu anlar: Freni boşalan kamyonu park halindeki araçların üzerine sürdü

14.09.2020 16:56

Son dakika haberi... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yokuş aşağı inen kamyonun iddiaya göre freninin boşalması üzerine sürücü, park halindeki araçlara çarptı. Kamyon devrilirken, 9 araç hasar gördü. Kazadan yaralanmadan kurtulan sürücü Hamit Kapısız, "Yokuş aşağı inerken aracın frenleri tutmadı. Önümde feribot sırası bekleyen çok araç vardı, onlara zarar vermemek için frenlerim de tutmayınca yolun sol tarafında park halindeki araçların üstüne kırarak aracı oraya doğru devrilmesini sağladım. Başka çarem yoktu, yoksa çok insan zarar görecekti" dedi.