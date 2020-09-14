CHP’li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın tecavüz skandalında şok detaylar! Mağdur kadının ifadesi ortaya çıktı

14.09.2020 17:16

Son dakika haberi... İş istemek üzere gittiği Didim Belediye Başkanı’nın cinsel saldırısına uğradığı iddia edilen mağdur S.T.’nin Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade ortaya çıktı. S.T., “Siyasi görüşüme yakın olması nedeniyle CHP’li Didim Belediyesi’ne istemeye gittim… Mesai saatlerinden sonra rahat konuşalım diye çiftlik evine götürüldüm… Tecavüze uğradım. İki ay boyunca bu tehdit ve şantajla devam etti” dedi. S.T., "Belediyeden ayrıldıktan sonra bir kafede bir şeyler içiyordum. Mesai saatinden sonra kendisini Ali Çağlar olarak tanıtan bir kişi beni aradı. Bana, ‘Başkan adına aradığını, başkanın görüşmek istediğini, mesai saati dışında olduğu için olduğum yerden alıp başkanın bulunduğu yere götürmek istediğini’ söyledi. Ali Çağlar yanıma geldi ve birlikte arabasına bindik. Ben Didim içerisindeki herhangi bir kafede buluşacağımızı zannediyordum. Ali Çağlar ile birlikte giderken köy yollarına saptık." dedi.