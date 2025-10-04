Gaziantep’te doktor rezaleti: Para karşılığı sahte rapor pazarlığı kamerada

Gaziantep'te bir doktorun para karşılığı sahte rapor pazarlığı yaptığı anlar ortaya çıktı. Skandal görüntülerde doktorun, hastalıkları isteğe göre rapora yazması, aldığı paraları bilgisayarın altına saklaması ve soruşturma açanları tehdit etmesi dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde para karşılığı sahte rapor düzenleyen doktora yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda kadın doktor M.T. ile birlikte toplam 6 şüpheli yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 1 tabanca, 129 fişek, bir kuruma ait tanıtım kartı, çok sayıda reçete edildiği ve satışı yapıldığı halde teslim edilmeyen ilaç ile dijital materyal ele geçirildi.

Doktor M.T.'nin muayeneye gelen hastalarla pazarlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde doktorun, "Para almadan rapor yazmam, ilaç yazmam. Normalde 150 ama senden 100 alırım" sözleri dikkat çekti. Ayrıca rapora isteğe göre "ishal", "bronşit" gibi hastalıklar yazdığı ve aldığı paraları bilgisayarın altına sakladığı görüldü.

Skandal görüntülerde doktorun, hakkında soruşturma açan bir hakim için de "Benimle uğraşmasınlar, onun icabına bakacaklar" diyerek tehditler savurduğu da ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden doktor M.T. ile birlikte 3 kişi tutuklanırken, 2 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.