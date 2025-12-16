“Hakkınızı helal edin” mesajı attı! Ortadan kayboldu!

Batman'ın Kısmet Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Ahmet Kan'dan, ailesine gönderdiği mesajın ardından bir daha haber alınamadı.

"Bir Daha Beni Aramayın" Mesajı

Edinilen bilgilere göre, uzun yıllardır motokurye olarak çalıştığı öğrenilen Ahmet Kan, dün sabah saatlerinde cep telefonu üzerinden ailesine mesaj gönderdi. Mesajında, "Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın" ifadelerine yer verdiği öğrenildi.

Ailesi Emniyete Başvurdu

Ahmet Kan'dan bu mesajın ardından haber alınamaması üzerine ailesi durumu emniyet birimlerine bildirdi. Kayıp başvurusu yapılmasının ardından polis ekipleri tarafından kayıp ilanı açıldı.

Ağabeyinden Duygusal Çağrı

Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, "Dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduk. Emniyet ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

"Borcu Varsa Biz Öderiz"

Mehmet Kan, kardeşinin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşündüklerini ifade ederek, "Eğer borcu varsa biz ailesi olarak öderiz. Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" şeklinde konuştu.

Görenlerden Yardım İstendi

Ağabey Kan, Ahmet Kan'ı gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine veya ailesine bildirmelerini istedi.

Arama Çalışmaları Sürüyor

Ahmet Kan'ın bulunması için polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.