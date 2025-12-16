Av yolunda ölüme 1 tutuklama

Olay, 13 Aralık'ta Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.

Av İçin Otomobille Yola Çıktılar

Yeşilçiftlik Mahalle Muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçileri O.B. ve A.B. ile Fatih Duru, ava gitmek üzere bir araya gelerek otomobile bindi.

Tüfek Seyir Halindeyken Ateş Aldı

4 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, araçtaki tüfeklerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Fatih Duru'nun boynuna isabet etti.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Duru'yu Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

3 Kişi Gözaltına Alındı

Olayın ardından Yeşilçiftlik Mahalle Muhtarı S.Y.A. ile O.B. ve A.B. gözaltına alındı. O.B.'nin ifadesinde, tüfeği ava hazırladığı sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.

1 Kişi Tutuklandı

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.B. tutuklanırken, S.Y.A. ve A.B. serbest bırakıldı.

Toprağa Verildi

Fatih Duru'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.