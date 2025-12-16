Av yolunda ölüme 1 tutuklama
Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde ava gitmek için yola çıkan 4 kişinin bulunduğu otomobilde tüfeğin ateş alması sonucu boynundan vurulan Fatih Duru yaşamını yitirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 1’i tutuklandı.
Olay, 13 Aralık'ta Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Yeşilçiftlik beldesinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi.
Av İçin Otomobille Yola Çıktılar
Yeşilçiftlik Mahalle Muhtarı S.Y.A., mahalle ve çarşı bekçileri O.B. ve A.B. ile Fatih Duru, ava gitmek üzere bir araya gelerek otomobile bindi.
Tüfek Seyir Halindeyken Ateş Aldı
4 kişinin bulunduğu otomobil seyir halindeyken, araçtaki tüfeklerden biri henüz belirlenemeyen bir nedenle ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Fatih Duru'nun boynuna isabet etti.
Hastanede Hayatını Kaybetti
Durumu fark eden arkadaşları, Fatih Duru'yu Sultandağı Devlet Hastanesi'ne götürdü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Duru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
3 Kişi Gözaltına Alındı
Olayın ardından Yeşilçiftlik Mahalle Muhtarı S.Y.A. ile O.B. ve A.B. gözaltına alındı. O.B.'nin ifadesinde, tüfeği ava hazırladığı sırada silahın yanlışlıkla ateş aldığını söylediği öğrenildi.
1 Kişi Tutuklandı
Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğine çıkarılan O.B. tutuklanırken, S.Y.A. ve A.B. serbest bırakıldı.
Toprağa Verildi
Fatih Duru'nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.