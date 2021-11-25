Gazeteci kılıklı Fatih Altaylı'dan skandal 'Diyanet' yalanı: Bütçesi MEB'den fazla!

Habertürk'ün algı operasyonlarıyla bilinen yazarı ve 28 Şubat sürecinde başlatılan 'cadı avı'nın önde gelen isimlerinden olan Fatih Altaylı hazırlayıp sunduğu Teke Tek programında büyük bir skandala imza attı. Altaylı, programda Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı'nın, "En yüksek bütçeyi hangi bakanlık almış?" sorusuna konuk aldığı Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Emek ile birlikte "Diyanet" yanıtını verdi. Gerçekte ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2022 yılı bütçesi 274 milyar 384 milyon 474 bin lira olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı Diyanet'in 2022 bütçesi ise sadece 16 milyar 98 milyon 580 bin TL olarak belirlendi.