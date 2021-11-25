Haberler Haber Videoları Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
25.11.2021 15:30
Ana Sayfa 07:10
Minik Leyla'nın ölümüyle...
Ana Sayfa 02:07
Acun Ilıcalı'dan flaş dokunuş!...
Ana Sayfa 00:35
kamyonetle çarpışan ve...
Ana Sayfa 01:15
Okul çatısı alev alev yandı,...
Ana Sayfa 03:58
Gara ve Kandil'e nokta...
Ana Sayfa 01:03
Sağlık merkezine elinde...
Ana Sayfa 00:40
MÜGE ANLI CANLI İZLE!
Ana Sayfa 00:59
Otomobil refüje çarpıp takla...
Ana Sayfa 00:37
Ehliyetsiz sürücü otomobille...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 73. bölüm...
Ana Sayfa 00:58
Osman Bey, çocuklara kavuştu
Ana Sayfa 00:32
Merkez Bankası Başkanı Şahap...

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, döviz kuru üzerinden yapılan operasyona tepki göstererek, Canlı döviz bombacılarına, faiz ve rant çıkarlarına eyvallah etmeyeceğiz" dedi. Bahçeli öte yandan HDP'nin terörden tutuklu EşBaşkanı Selahattin Demirtaş'ın talimatının hemen ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun miting açıklaması hakkında "Bir terörist Kılıçdaroğlu'nu alenen yönetmeye başlamıştır" ifadelerini kulland.

Haber Videoları

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin MYK toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Ekonomik temeli olmayan döviz artışı ve enflasyon da değerlendirilmiştir.

Emeği geçen her arkadaşıma teşekkür ediyorum. Bu dönemde her zamankinden daha dikkatli, uyanık ve şuurlu bir duruşa ihtiyaç duyulduğu karşımızdadır. Türkiye'yi kaosa sürmek için faaliyette beklenildiği ortadadır.

Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.

Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.

Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.

CHP fırsatçıdır, faziletsizdir. Erken seçimden başka söyleyeceği bir şeyi olmayan zillet ittifakı hareket etmektedir.

Terörizm zillet ittifakının üst aklı haline gelmiştir. Acı verici tablonun saklanacak bir yanı kalmamıştır.

Kılıçdaoğlu'nun kokuşmuş açıklamalarının referansı HDP'dir.

Türkiye küresel sermeye çetelerine, terör örgütlerine pes etmeyecektir. Türkiye uçuruma sürüklenmeyecektir.

Darbeyle yapamadıklarını dövizle yapmak istemişlerdir.

Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak, mandacılar, vesayetçilerle, hainlerle hesaplaşma bu tarihte olacaktır. Güven krizi için el avuşturanlar kendi kuyularına düşecektir. Cumhur ittifakı birdir.

SON DAKİKA