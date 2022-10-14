'Gaz' sancıları tuttu! İYİ Partili Aytun Çıray ve CHP'li Berhan Şimşek'ten skandal sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gıda krizini çözen Türkiye, enerji krizinde de önemli bir aktör olarak ağırlığını ortaya koydu. Avrupa için en güvenilir güzergahın Türkiye olduğuna dikkat çeken Putin, "Türkiye'de Avrupa için doğal gaz merkezi kurabiliriz" ifadelerini kullandı. Bu durum CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği muhalefette hazımsızlık yarattı. İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, Türkiye'nin lider rolünü gurur duyacağına karaladı ve "Putin, Cumhur İttifakı'nın üçüncü üyesi olmuş" şeklinde konuştu. Çıray'ın seviyesiz sözlerine CHP'li Berhan Şimşek de destek verdi.