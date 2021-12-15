Haberler Haber Videoları Gamze Açar'ın ölümünde flaş gelişme! Ankara Kızılcahamam'da gittiği otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti! ''Kızı attık''

Gamze Açar'ın ölümünde flaş gelişme! Ankara Kızılcahamam'da gittiği otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti! ''Kızı attık''

Gamze Açar'ın ölümünde flaş gelişme! Ankara Kızılcahamam'da gittiği otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybetmişti! ''Kızı attık''
15.12.2021 15:48

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Otel odasından düşerek hayatını kaybeden liseli Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme. Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde iş görüşmesi için gittiği otelin 5'inci katından düşerek hayatını kaybeden Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili 4'ü tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada otelde çalışan Ö.E.'nin talimatla ifadesi alındı. Ö.E., "Birinci erkek sesi, 'Kızı attık, şimdi polisler gelir bizi götürürler" ifadesiyle davanın seyrini değiştirecek bir açıklamada bulundu. İşte Gamze Açar'ın ölümüyle ilgili önemli detaylar...

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