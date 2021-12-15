Üzerinde sperm bulunan liseli Gamze’nin ölümünde şok ifade: Kızı attık

Mahkemenin talimatı ile Gaziantep 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde beyanı alınan tanık Ö.E.'nin ifadesi, dava dosyasına girdi. Ö.E., sanıkları otelde devre mülk firmasında çalışmalarından dolayı tanıdığını söyleyerk, "Ben 7'nci katta, sanıklar 5'nci katta kalıyordu. Ara kat boştu. Saat 07.30 sıralarından uyandım. Benim kulaklarım çok hassastır, en ufak sesi duyarım. Saat 08.00 sıralarında önce bir çığlık sesi duydum; ancak önemsemedim. Ardından 2'nci çığlık sesini duyunca pencereye çıkıp sağa sola baktım. Lavaboya girdiğimde 3'üncü kez çığlık sesi duydum. Yine pencereye çıktım kimseyi göremedim. Çığlık sesinin şiddeti giderek artıyordu. 4'ncü çığlık sesi haykırır gibiydi. Odadaki arkadaşıma 'birisi aşağıya atlamasın' diye şakalaşırken, 'pat' diye ses duyduk. Pencereye çıktığımızda yerde yatan bir kadın bedeni gördük" dedi.