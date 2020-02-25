Algı operasyonlarıyla bilinen Amerikan sermayeli FOX TV’nin manipülasyon ve yalanlarıyla gündemi meşgul eden sunucusu Fatih Portakal yine bir yalana imza attı. FOX TV’de yer alan "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlandı. Haber yalanlanmasının ardından Portakal yine sahneye çıktı. Yalan haberin ardından özür dilemesi gereken FOX TV ve Portakal yalanını savundu.
FOX ve Fatih Portakal’dan bir skandal daha! ‘SGK yalanı’nı savundu25.02.2020 20:54
- FOX ve Fatih Portakal’dan bir skandal daha! ‘SGK yalanı’nı savundu
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