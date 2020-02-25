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FOX ve Fatih Portakal’dan bir skandal daha! ‘SGK yalanı’nı savundu

FOX ve Fatih Portakal’dan bir skandal daha! ‘SGK yalanı’nı savundu

25.02.2020 20:54

Algı operasyonlarıyla bilinen Amerikan sermayeli FOX TV’nin manipülasyon ve yalanlarıyla gündemi meşgul eden sunucusu Fatih Portakal yine bir yalana imza attı. FOX TV’de yer alan "Emekli maaşlarında yüzde 5 sağlık kesintisi yapılacak" haberi SGK tarafından yalanlandı. Haber yalanlanmasının ardından Portakal yine sahneye çıktı. Yalan haberin ardından özür dilemesi gereken FOX TV ve Portakal yalanını savundu.


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