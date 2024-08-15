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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı!
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın TBMM'deki konuşması Başkan Erdoğan ve milletvekilleri tarafından ayakta alkışlandı!

Giriş Tarihi: 15 Ağustos 2024, 16:45   |   Güncelleme Tarihi: 15 Ağustos 2024, 16:45

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını belirtti. Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurulu Olağanüstü Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Gazze Şeridi'ne gitme kararı aldığını belirtti.

Başkan Erdoğan ve Abbas TBMM'de bir araya geldi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN DURUŞUNU TAKDİR EDİYORUM
Abbas, TBMM'ye hitaben yaptığı konuşmada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin Filistin halkının meşru haklarını savunan duruşunu takdir ettiğini dile getirdi.

Mahmud Abbas

Türkiye'nin gönderdiği insani yardımlardan duydukları memnuniyeti ifade eden Filistin lideri, "Gazze'de halkımıza on binlerce ton insani yardım gönderen Türkiye'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Başkan Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

Filistinlilerin direnişinin devam edeceğini vurgulayan Abbas, şunları kaydetti:

Mahmud Abbas

"Dimdik durmaya devam edeceğiz ve topraklarımızdan ayrılmayacağız. Halkımız ne olursa olsun oradaki (Filistin) gaspçıları defedecektir."

"GAZZE'YE GİDECEĞİZ"
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ayrıca Gazze'ye gitme kararından söz ederek, "Önümüzde hiçbir çözüm yolu kalmadı, bu nedenle de ben ve tüm Filistin yönetimi üyeleri Gazze'ye gitme kararı aldık, bunu yaparız." ifadelerini kullandı.

Abbas, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında ölen binlerce çocuğu hatırlatarak "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil." dedi.

Şehit Haniye'nin fotoğrafı, TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grubu sıralarına koyuldu.

ABBAS'IN KONUŞMASI 46 DAKİKA SÜRDÜ
Filistin lideri Abbas'ın TBMM Genel Kurulunda 46 dakika süren konuşması, Başkan Erdoğan, milletvekilleri ve davetliler tarafından ayakta alkışlandı.

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