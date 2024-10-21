''Fetullah Gülen ayakta öldü" diyen firari Ekrem Dumanlı dalga konusu oldu: "Torbacını değiştir"

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgütte kimin yerine kimin geçeceği tartışmaları gündeme gelirken kapatılan Zaman Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni firari FETÖ'cü Ekrem Dumanlı teröristbaşının nasıl öldüğünü açıkladı. Dumanlı, yürümekte zorlanan elebaşı Gülen'in ayakta geberdiğini iddia ederken bu sözler sosyal medyada dalga konusu oldu. Öte yandan Takvim.com.tr'nin haberi sonrası Anadolu Ajansı (AA) FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'nin Pensilvanya eyaletinde öldüğü yerin St. Luke's Hastanesinin Monroe kampüsü olduğunu tespit ederek, ölmeden önce kaldığı odayı görüntüledi.