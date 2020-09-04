FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyonda son dakika gelişmesi: 76 şüpheliden 67’si yakalandı

04.09.2020 16:12

Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Fetullahçı Terör Örgütü’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik düzenlediği operasyonda flaş bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında 67 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 12’sinin tutuklandığı, 16’sının adliyeye sevk edildiği, 5’inin de itirafçı olduğu öğrenildi. 10 şahsın ise adli kontrolle serbest kaldığı belirlendi. Sabah Gazetesi'nden Sema Alim Dalgıç'ın özel haberi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün TSK içindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sivil imamlar ile örgütsel iletişim modeli olarak kullanılan Büfe/Ankesörlü hatlar üzerinden iletişim sağladığı değerlendirilen ve farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda haklarında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmış örgüt mensuplarınca beyan bulunan aralarında muvazzaf askerlerinde yer aldığı toplamda 76 hedef şahsın yakalanmasına yönelik düğmeye basıldı.





1 Eylül günü saat 01.00 sıralarında İstanbul merkezli 30 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 21'i İstanbul'da olmak üzere toplam 67 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 5'i etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak suretiyle adli makamlarca serbest bırakıldı. 16 şahıs ise bugün adli makamlara sevk edildi. İstanbul dışında yakalanan şüphelilerden ise 12 şahıs tutuklanırken 10 şahıs hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğer şahıslarla ilgili adli tahkikat devam sürüyor.