FETÖ'nün Dışişleri yapılanmasına operasyon! Gaygubet evleri basıldı

FETÖ'nün gaybubet ve Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu ile Ankara İstihbarat ve TEM Şube Müdürlükleri tarafından 2 büyük operasyon gerçekleştirildi.

FETÖ'NÜN DIŞİŞLERİ YAPILANMASINA 8 İLDE OPERASYON

Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında teşkilat bünyesinde çalıştıkları sırada örgütle bağlantılı nedeniyle meslekten çıkarılan 8 şüpheli, 2015'te örgüt çalışma evlerinde kalan 3 şüpheli ve soru dağıtan 1 şüpheli olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin, Bylock kullandıkları belirlenirken, ankesörlü, sabit hatlardan aranma kayıtlarının bulunduğu, haklarında sınav sorularını aldıklarına, ön mülakat yaparak mülakat provası yaptıklarına dair beyanlar olduğu ortaya çıktı.

GAYGUBET EVLERİ BASILDI

Ankara'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yapılan bir diğer önemli operasyonda FETÖ üyelerinin saklandıkları adreslere yaklaşık 1 ay boyunca yapışan teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 18 terör örgütü üye ve yöneticilerine operasyon düzenlendi. Sabah'ın haberine göre şüphelilerin, FETÖ'nün firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı ve gaybubet evlerinde saklanan öngüt mensuplarının dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurtdışına kaçmalarını sağladıkları aktarıldı. Ankara İstihbarat ve TEM şube müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İL ABLASI İLE ADLİYE SORUMLUSU DA VAR

Şüpheliler arasında Kayseri İl Ablası Kadın Alanı Sorumlusu S.C., Adliye yapılanmasında sorumlu seviyede örgüt yöneticisi F.Ö., Askeri mahrem yapılanmada yönetici E.I., Çankırı doktor ünitesi sorumlusu B.A., 2'si örgüt mensubu ihraç subay astsubay, 1'i ihraç emniyet amiri ve sivil yapılanmada görev alan örgüt finansörleri oldukları öğrenildi.